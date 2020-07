Liverpool se proclamó campeón de la Premier League con muchas fechas de anticipación y ello fue gracias al gran rendimiento que consiguieron los dirigidos por Jurgen Klopp. Precisamente por ello, el experimentado director técnico decidió alzar su voz de protesta al conocer que solo un grupo de jugadores (los que hayan disputado al menos 5 duelos a lo largo de la temporada) podrán recibir la medalla de campeón al final de la temporada.

“Incluso si has jugado un encuentro, deberías tener una medalla. Si la gente no entiende lo importante que es un equipo para ganar un campeonato... Si eres el segundo portero y has disputado menos partidos, deberías obtener una medalla porque entrenas millones de veces durante un año y si no lo haces al más alto nivel, no tienes oportunidad de ganar un campeonato. Estos chicos obtendrán una medalla al 100%. Pueden tener la mía, si es necesario”, aseguró el entrenador de los ‘Reds’.

Klopp fue consultado sobre los refuerzos para Liverpool

Liverpool se quedó con la Premier League, pero ello no quiere decir que los ‘Reds’ se duermen en sus laureles. Incluso, ya estarían buscando como repotenciar el equipo para la próxima temporada, siendo Thiago Alcántara uno de los nombres que más suenan para llegar a Anfield.

Sobre este tema, el entrenador de los ‘Reds’ intentó ser reservado, aunque no por ello dejó de elogiar al mediocampista que cada vez está más lejos de Alemania y cerca de Inglaterra.

“Nunca contesto ese tipo de preguntas. Thiago Alcántara es un gran jugador y me gusta mucho, pero también me gustan otros jugadores, es todo lo que tengo que decir”, explicó Jurgen Klopp en conferencia de prensa.

