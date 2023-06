Manchester City tuvo en el 2022-23 la mejor temporada de su historia. De la mano de Pep Guardiola, el cuadro mancuniano conquistó la Premier League, Copa FA y la Champions. Sin duda, el año en Etihad Stadium fue inolvidable. No obstante, ello no impedirá que varios jugadores del primer equipo ya no estén para la siguiente campaña. Tal como vienen reportando distintos medios europeos, el cuadro ‘Sky Blue’ podría perder hasta ocho elementos, siendo Bernardo Silva e Ilkay Gündogan los más destacados.