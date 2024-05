Liverpool vs Aston Villa se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este lunes 13 de mayo por la fecha 37 de la Premier League, que se llevará a cabo en el Villa Park. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los ‘Reds’ ya no luchan por el título, pero buscarán terminar la liga inglesa de la mejor forma. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Jürgen Klopp se marchará del Liverpool al final de la temporada. (Video: Liverpool)





Liverpool vs Aston Villa: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Endo, Elliott, Mac Allister; Salah, Díaz, Gakpo.

Aston Villa: Martínez; Konsa, Carlos, Pau, Digne; McGinn, Luiz, Cash, Bailey; Diaby, Watkins.