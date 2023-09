Jadon Sancho, el jugador que llegó desde el Dortmund como estrella, ha quedado excluido de los planes tanto del Manchester United como de Erik Ten Hag, con quien tuvo desacuerdos. El jugador inglés fue adquirido por los ‘Diablos Rojos’ por 85 millones de euros, convirtiéndose en una de las compras más costosas en la historia del club inglés, que hasta la fecha ha enfrentado una serie de problemas. En los últimos 12 meses, el club ha invertido 406 millones de libras en el mercado.

El joven de 23 años, exfutbolista del Borussia Dortmund, ya no jugará con el equipo principal y seguirá un programa de entrenamiento personal alejado de sus compañeros. Así lo ha confirmado el conjunto inglés en un comunicado oficial. El delantero, que se formó en las canteras del Manchester City, llegó a los ‘Diablos Rojos’ para ser uno de los referentes en el ataque, pero nadie, ni él mismo, pensó que su situación sería la actual.

El club inglés no ha empezado la nueva temporada como quisiera, tanto en el aspecto deportivo como en lo que está ocurriendo fuera del campo. La relación entre Sancho y Erik Ten Hag nunca fue buena. Desde la llegada del técnico neerlandés, el extremo de 23 años ha quedado excluido de todos los planes. Sin embargo, un episodio interno entre ambos fue la gota que colmó el vaso.

El primero en encender la mecha fue Ten Hag, quien justificó su ausencia en el duelo frente al Arsenal por su bajo rendimiento en los entrenamientos. “En este club, debes alcanzar el nivel requerido todos los días, y por eso no estuvo hoy”, dijo Ten Hag tras el partido contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Estas palabras afectaron al jugador, quien respondió en redes sociales.

Posteriormente, Sancho no se quedó callado y afirmó que había sido ‘utilizado’ como un chivo expiatorio durante mucho tiempo para culpar de las penas de los demás. “¡Por favor, no creas todo lo que lees! No permitiré que la gente diga cosas completamente falsas. Me he portado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré”, sentenció.

Ante esta grave acusación, Ten Hag le pidió que se disculpara. Evidentemente, y dado cómo ha terminado todo, el futbolista se negó a pedir disculpas, lo que empeoró su relación con el exentrenador del Ajax. Ahora, el futbolista que le costó 85 millones de euros al United en 2021 está fuera del equipo dos años más tarde.

El Manchester United, por su parte, continúa enfrentando una serie de desafíos. Además de emitir un comunicado para abordar la situación de Greenwood, Antony también ha sido apartado del equipo mientras se aclara la denuncia de abuso que ha recibido.

Las compras fracasos de Manchester United

El último fichaje multimillonario que no ha funcionado en Old Trafford es Jadon Sancho, por quien pagaron 85 millones de euros. La apuesta, claramente, no ha dado los resultados esperados. De hecho, este problema no es aislado, ya que el club ha tenido varios fichajes estelares que han generado problemas y pérdidas millonarias, creando una mala relación con los aficionados. Sancho se suma a una lista de jugadores que llegaron con grandes expectativas pero no cumplieron, como Antony (95 millones), Maguire (87), Lukaku (84), Di María (75), Martial (60), Pogba (100) y Van de Beek (39).

En los últimos 12 meses, el Manchester United ha invertido un total de 406 millones de libras en el mercado, lo que lo convierte en el club con el gasto neto más alto del mundo en la última década. Ahora, los seguidores del equipo temen que las últimas incorporaciones, como Mount (64 millones) y Hojlund (75), corran la misma suerte que los mencionados anteriormente y no logren llevar al éxito a los ‘Diablos Rojos’, quienes desesperadamente necesitan triunfos.

Uno de los fichajes astronómicos que resultó en un completo fracaso fue el de Di María en 2014, por quien pagaron 75 millones de euros y no logró alcanzar ni de cerca el nivel que mostró en el Bernabéu. Posteriormente, realizaron el famoso retorno de Pogba, a quien dejaron ir a la Juventus por 0 euros y luego compraron por 100 millones de euros, pero no logró demostrar su mejor nivel y estuvo plagado de lesiones.

También adquirieron a Martial por 60 millones de euros, quien no llegó a ser el crack que se esperaba después de su prometedora etapa en el Mónaco. En 2017, invirtieron más de 115 millones entre Romelu Lukaku y Lindelof en otro intento desesperado por volver a la cima.

Los casos más recientes y graves son los de Jadon Sancho y Antony, quienes fueron directamente apartados. Sancho, cuyo costo fue de 85 millones de euros, nunca se acercó al nivel que mostró en el Dortmund. Antony, por quien pagaron 100 millones de euros tras la recomendación de Ten Hag desde el Ajax, está fuera de los planes del equipo hasta que se resuelva la denuncia de abuso en su contra.





