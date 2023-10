Manchester United vs. Newcastle se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 1 de noviembre por los octavos de final de la Carabao Cup. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Old Trafford. El partido está programado para arrancar desde las 3:15 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Manchester United vs. Newcastle por Carabao Cup: homenaje a Bobby Charlton en el último partido de los 'Red Devils'. (Video: Manchester United)

Manchester United vs. Newcastle: alineaciones probables

Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Jonny Evans, Sergio Reguilón; Casemiro, Christian Eriksen; Facundo Pellistri, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; y Rasmus Hojlund.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Jamaal Lascelles, Fabian Schar, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Miguel Almirón, Callum Wilson y Anthony Gordon.