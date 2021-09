En la rueda de prensa, previo al duelo ante el Birmingham City de este viernes 10 de septiembre, Wayne Rooney, actual DT del Derby County, habló sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El futbolista firmó hasta el 2023 con los ‘Diablos Rojos’ a sus 36 años.

Como bien sabemos, el ex jugador inglés y el delantero portugués coincidieron en la primera etapa de ‘CR7′ en el Old Trafford. Por ello, el ex compañero del astro luso sabía desde un principio, que la directiva de los ‘Red Devils’ nunca hubiera dejado que fiche por el Manchester City.

“No podía creer que Cristiano se marchará al City, sentí que su relación con Sir Alex Fergurson y la afición del United era muy grande. Si las negociaciones hubiesen ido a más, el United no habría dejado que eso sucediera. Y así ha sido”, reveló Rooney.

Asimismo, el estratega inglés opinó sobre la nueva aventura de Ronaldo: “Está regresando a la mejor Liga del mundo, es un nuevo desafío. A su edad, es algo extraordinario volver a la Premier y saber que juegas contra los mejores del mundo”.

Cristiano solo tiene un objetivo

‘CR7′ regresó luego de 12 años a la que fue su casa y siente que este nuevo paso en su carrera futbolística es la más importante. Este jueves, el delantero se puso la camiseta del United y pisó el renovado Old Trafford. Asimismo, declaró para los medios, donde habló sobre sus compañeros y afición de cara a esta temporada.

“No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar títulos con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido”, aseguró el portugués. Solskjaer, DT de los ‘Red Devils’, ya tiene un gran equipo que recibirá la atención de todo el mundo, por lo que su esquema deberá ser mucho más competitivo. Cristiano lo sabe y avaló la idea, además de hacer un guiño a su edad y a los próximos años.

“Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años”, finalizó.

El ‘Comandante’ ya entrenó con sus nuevos compañeros y este fin podría debutar en casa ante el Newcastle, en lo que podría ser el escenario perfecto. Asimismo, el mismo jugador compartió una imagen durante su preparación, donde aseguró que tiene “un nuevo desafío”, pero que siempre se mantienen “los mismos objetivos”.





