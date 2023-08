La que seguramente fue una de las novelas más largas y entrampadas de los últimos mercados de pase en Europa, por fin llegó a su fin. Chelsea finiquitó el acuerdo con el Brighton por la compra de Moisés Caicedo y dentro de algunas horas se hará el anuncio oficial. El cuadro de Londres no tuvo miramientos en poner 133 millones de euros sobre la mesa, convirtiendo al ecuatoriano en el fichaje más caro de la Premier League –superando los 121 millones de euros que le pagaron al Benfica por Enzo Fernández–.

Hace unos días todo estaba listo para que el mediocampista de 21 años se enfundara los colores del Liverpool, luego de que una propuesta de 128 millones de euros llegara a la carpeta del Brighton. Sin embargo, el futbolista tenía un acuerdo de palabra con el Chelsea y frenó la venta con su negativa. Así, todo quedó en manos de los londinenses.

Meses previos ya habían ofertado cifras menores a los 100 ‘kilos’, las cuales fueron rechazadas por las ‘Gaviotas’ al no cumplir con sus expectativas. Tras la nueva oportunidad por la decisión de Caicedo de no aceptar la transferencia al Liverpool, los ‘Blues’ aparecieron con 133 millones de euros y rompieron un mercado de pases que ha tenido muchas sorpresas durante los últimos días.

Durante la tarde del último domingo, Fabrizio Romano reveló que, al completarse esta venta, Moisés Caicedo firmará un contrato con el Chelsea hasta el 2031, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más. De esta manera, se cierra el telón de una de las movidas más sonadas y complejas de este año.

“Moisés Caicedo al Chelsea. Acuerdo alcanzado y sellado en este momento: la tarifa de transferencia será récord en Gran Bretaña. Tarifa de 115 millones de libras esterlinas (133 millones de euros) más cláusula de venta incluida para el Brighton. Exámenes médicos, reservados. Caicedo firmará hasta junio de 2031 con opción hasta 2032″, público el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

Un detalle a tomar en cuenta con este traspaso es que, cuando Independiente del Valle vendió a ‘Moi’ al Brighton en febrero del 2021, se quedó con el 20% del pase del jugador para generar ingresos por una venta a futuro. Ya que esto finalmente sucedió, el ‘negriazul’ se embolsará cerca de 28 millones de dólares de lo que pagó el Chelsea.

Moisés Caicedo será el fichaje más caro de la historia de la Premier League. (Foto: Getty Images)





Moisés Caicedo ya completó los exámenes médicos

Tras viajar a Londres para cerrar todos los detalles de su traspaso al Chelsea, Moisés Caicedo ya completó los exámenes médicos correspondientes y no tardará en ser presentado oficialmente como nuevo futbolista ‘blue’. Todo esto sucedió a las 9:00 a.m. en horario del Reino Unido (3:00 a.m. de Perú y Ecuador), según pudo confirmar el mismo Fabrizio Romano.





