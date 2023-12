En el transcurso del año 2023, Moisés Caicedo, el futbolista ecuatoriano, se vio sorprendido por acontecimientos inesperados. Es probable que nunca imaginara convertirse en uno de los fichajes más destacados de la Premier League, y mucho menos enfrentarse a la competencia entre dos gigantes como Chelsea y Liverpool, quienes compitieron con ofertas millonarias para asegurarse de contar con sus servicios. Al final, durante el verano pasado, Caicedo decidió unirse al equipo londinense, a pesar de la oferta de los ‘Rojos’ que superaba los 100 millones de libras. En una entrevista con el medio ‘Sky Sports’, el centrocampista ecuatoriano explicó minuciosamente las razones detrás de su elección de no fichar por el equipo dirigido por Klopp, donde el tiempo y el aprecio fueron más que la oferta económica.

Moisés Caicedo y Declan Rice, futbolista británico del Arsenal, fueron protagonistas de la transferencia más costosa del verano, ascendiendo a 116 millones de euros. Después de generar un considerable impacto mediático al rechazar la oferta del Liverpool, Caicedo brindó explicaciones sobre las razones que lo llevaron a unirse al Chelsea. “Era imposible decirle que no porque me apoyaron mucho. En el último momento el Liverpool me llamó pero ya era demasiado tarde porque quería jugar en el Chelsea”, reveló el ecuatoriano.

Aunque sin lugar a dudas fue uno de los momentos más importantes de su vida, Caicedo sorprendió al decir que no fue una buena época. “En verano sufrí mucho porque era complicado salir del Brighton”, sorprendió al declarar el centrocampista, al que Klopp el otro día le mandó un recado al asegurar que habían tenido suerte de traer a Endo, que costó mucho menos y ha rendido mejor.

Moisés Caicedo - Chelsea - 133 millones de euros. (Foto: Chelsea)

Como se recuerda, Jürgen Klopp tuvo un sabor amargo con el tema de Caicedo. El entrenador había anunciado la llegada del joven centrocampista ecuatoriano, después de que el club confirmara la adquisición de Moisés para los ‘Rojos’, pero en cuestión de días, la noticia quedó simplemente en un deseo, ya que finalmente el jugador fichó por los ‘Azules’, convirtiéndose así en uno de los traspasos más caros de la liga inglesa.

El papel de Caicedo no solo se limita a su contribución individual en el terreno de juego, sino que también destaca por su capacidad para fortalecer el centro del campo y proporcionar estabilidad al equipo. Este rendimiento consistente ha consolidado su posición como uno de los jugadores clave en la estrategia del Chelsea que busca salir de su mala racha. Con su juventud y talento, Moisés Caicedo promete convertirse en un pilar fundamental para los ‘Pensionistas’ en las temporadas venideras.





¿Qué necesita Caicedo para una adaptación total en el Chelsea?

Mauricio Pochettino salió en defensa de Moisés Caicedo, el fichaje más caro en la historia de la Premier League. El entrenador argentino respaldó la adaptación del ecuatoriano en Chelsea, señalando que el jugador necesita tiempo para aclimatarse al fútbol inglés y al club londinense. ‘Moi’ ha tenido un comienzo prometedor en Stamford Bridge, habiendo sido titular en cinco de los últimos siete partidos del equipo azul.

Chelsea anunció a Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico. (Foto: Getty)

“Es un jugador que ya sabes que puede hacerlo bien en la Premier League, pero que no ha tenido pretemporada con nosotros. Es normal que necesite tiempo de adaptación”, explicó el entrenador en una rueda de prensa previa al partido que tuvo ante Burnley, en Turf Moor.

El técnico argentino también reconoció los desafíos que conlleva la adaptación a un nuevo club y entorno, incluso cuando todo parece ir sobre ruedas. “Es un club nuevo y aunque estés feliz y todo parezca perfecto, sigue siendo difícil adaptarse. Estamos muy contentos con él y lo hizo muy bien ante el Fulham”, agregó.

Sin embargo, Pochettino expresó su preocupación por el hecho de que Caicedo tenga que ausentarse debido a los compromisos internacionales. “Se tiene que ir ahora a Sudamérica y eso no ayuda, pero tenemos que aceptarlo y ayudarle a hacerlo bien cuando vuelva”, comentó el entrenador.





¿Cuánto le costó Caicedo al Chelsea?

El desempeño de Moisés Caicedo en el Chelsea es de forma progresiva y empieza acaparar la atención de la comunidad futbolística. Este interés se intensificó, sobre todo, después de que el club londinense decidiera realizar una inversión considerable de 133 millones de euros para asegurar los servicios del talentoso mediocampista, proveniente del Brighton.

Moisés Caicedo debuta con el Chelsea y tuvo partido para el olvido ante West Ham.

A pesar de un inicio de temporada para el Chelsea caracterizado por cierta irregularidad, Caicedo no solo logró ganarse un lugar en el once titular, sino que también ha destacado consistentemente en el campo. Su capacidad para adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y su contribución tanto en la recuperación como en la creación de juego han sido aspectos fundamentales para su éxito.

La asociación dinámica y prometedora que ha establecido con Enzo Fernández en el centro del campo ha generado grandes expectativas entre los aficionados y los expertos del fútbol. Ambos jugadores, con sus habilidades complementarias, se perfilan no solo como una dupla destacada en el Chelsea sino también como una de las mejores en esa posición en toda la Premier League.





