La vida de Paul Gascoigne siempre ha estado envuelta en escándalos, donde los principales motivos de sus problemas fueron a causa de su adicción a las drogas y al alcohol. Esto lo llevó a estar internado muchas veces, tanto en hospitales como centros de rehabilitación.

En varias ocasiones su salud estuvo muy expuesta. Por ello, en 2018 tomó una drástica decisión para no ingerir más alcohol. Gastó cerca de 24 mil euros en una terapia, la cual consistía en colocar unas pastillas en su estomago que le provocaban dolor y nauseas si tomaba más de la cuenta.

A inicios del año pasado reveló que se arrepentía de haber tomado, ya que le había traído muchos problemas en su vida, tanto a nivel personal como en el ámbito familiar.

Aunque todo hace indicar que sus palabras se las llevó el viento, ya que esta semana brindó una entrevista a The Sun y dio a conocer que no puede dejar de tomar, pero que esta vez puede controlar las cantidades que bebe.

“Siempre seré alcohólico, pero ahora puedo tomar un par de copas de vino y unas cervezas. No todos los días, pero cuando quiero. Solo bebo cuando. . . Bueno, dígalo de esta manera: si quiero un trago, tomaré un trago. Si no quiero uno, lo dejo, que no es lo correcto, pero he sido así durante años”, afirmó.

“No confío en los espíritus, así que me mantengo alejado de ellos, pero estoy al tanto de las cosas en este momento. Estoy disfrutando de la vida”, acotó.





