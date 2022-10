Una jornada para la posteridad. El noruego Erling Haaland se convirtió en la figura de la goleada histórica de Manchester City (6-3) a Manchester United al marcar un triplete y aportar con dos asistencias. Luego del partido por la novena jornada de la Premier League, el entrenador español de los ‘Ciudadanos’, Pep Guardiola, destacó el rendimiento de su delantero.

El estratega señaló que el ‘Androide’ siempre ha demostrado esa virtud de cara al arco en anteriores clubes. “Lo que Erling está haciendo, ya lo ha hecho en Noruega, Austria y Alemania. Esa es la realidad. Vino aquí y vio que mis chicos corren como animales, así que él también tiene que hacerlo”, señaló en conferencia de prensa.

“La calidad que tenemos alrededor de él le ayuda a marcar los goles, pero lo que está haciendo no se lo enseñé yo. Tiene unos instintos increíbles. Nació con eso”, añadió ante los medios.

De la misma manera, Pep Guardiola espera que el futbolista noruego tenga mayor participación en el aspecto colectivo. “Lo que me gusta es que en el último período del partido se ha estado involucrado. Me gusta que colabore en la creación de las jugadas. Y me gusta que participe más de estas situaciones y, por supuesto, sin olvidarnos que su mayor talento es poner el balón en la red y es un delantero fantástico”, precisó.





¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en la temporada?

El delantero noruego ha marcado 17 goles en 11 encuentros en la presente temporada con la camiseta de Manchester City. Además, aportó con tres asistencias.





¿Cuánto pago el Manchester City por Haaland?

La prensa británica asegura que el Manchester City pagó la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 60 millones de euros. A esa cifra habrá que sumarle las comisiones y las primas, además de un contrato gigantesco y que lo ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados del club y de la Premier League, con un salario estimado en 20 millones de euros por año.





¿Cuántos goles anotó Haaland en Borussia Dortmund?

El goleador de 22 años, considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, marcó 85 goles en 88 partidos oficiales con el Borussia Dortmund desde su llegada en enero de 2020.





