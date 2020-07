Contrario a descalificar el tenso encuentro al final del primer tiempo del duelo entre Tottenham y Everton, protagonizado por Son Heung-Min y Hugo Lloris, el entrenador de los ‘Spurs', José Mourinho, calificó de “algo hermoso” lo sucedido entre sus jugadores.

“Ha sido algo hermoso. Lo que ha sucedido en el descanso es una buena imagen de ello (la necesidad de crecer). Un equipo de buenos chicos, lo único que puede ganar es la copa del fair play (juego limpio). Es algo que nunca he ganado y no me interesa ganarla”, indicó ‘Mou', en conferencia de prensa.

El reciente lunes, cuando acabó la primera parte del choque contra Everton, el portero de Tottenham se acercó al surcoreano y lo empujó, en señal de molestia por no haber colaborado en labores defensivas en una jugada. Para que el momento se caliente más, tuvieron que intervenir los demás compañeros.

“No me gusta un equipo que no tenga comunicación. No me gusta un equipo sin demandas, no me gusta un equipo sin sentido de la crítica. Es probable que lo que sucedió en el descanso no debería haber ocurrido allí, sino dentro del vestuario. Pero puedo prometerles que en mis equipos ganadores tuvimos grandes peleas”, añadió Mourinho, luego del triunfo (1-0), con autogol de Michael Keane.

El francés Hugo Lloris restó importancia a lo acontecido, en diálogo con Sky Sports. “Son cosas del vestuario. Lo que ha pasado entre Sonny y yo es parte del fútbol. No hay problema. Al final del partido han podido ver que estábamos bien”, señaló.





