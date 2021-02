Estuvo pendiente de la jornada de Champions League del Real Madrid, del duelo frente al Atalanta, y ahora lo hizo para prácticamente descartar cualquier posibilidad de regresar al cuadro ‘blanco’, al que se refirió como posible destino cuando llegue la hora de retirarse profesionalmente del fútbol. James Rodríguez, aunque entre risas, dejó en claro que su tiempo en Valdebebas ya pasó.

El mediocampista se adelantó algunos años y habló sobre su posible retiro durante una transmisión en la plataforma Twitch y dejó en evidencia su sentir cuando le sugirieron ‘colgar’ las botas en el Madrid.

“Ya no me quiere nadie ahí”, dijo James, quien también respondió sin problemas cuando le recordaron que no tenía muchos minutos en el campo. “Eso es parte del fútbol, muchachos”, señaló.

En la misma línea, el colombiano también descartó, al menos de momento, regresar al fútbol de su país para ponerle fin a su carrera.

“No está dentro de mis planes, la verdad. Quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas, pero creo que no. Ahora mismo pienso que no”, respondió el colombiano.

James jugó en los inicios de su carrera en el Envigado, aunque reveló que su gran anhelo siempre fue jugar en el Tolima. “¿James al Tolima? También. ¿Por qué no? Ese era mi sueño de niño: jugar en el Deportes Tolima”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player