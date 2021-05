Viene dejando todo listo antes de salir del Eithad Stadium, su casa por 10 años. Y con la Champions League como título pendiente en su palmarés -y que puede conquistar el sábado-, Sergio Agüero ya tiene resuelta la que asomaba como una de las grandes interrogantes en el Manchester City: el heredero de su camiseta número ‘10′. El propio ‘Kun’ reveló a quién se la dejará.

A través de una transmisión por la plataforma Twitch, por la cual se comunica continuamente con sus seguidores, del delantero argentino señaló que si bien la decisión no depende de él, ya tiene su candidato.

“Es buena pregunta, eh. La verdad piensan como yo (a sus seguidores en Twitch). Yo creo que la 10 la debería usar Phil Foden”, dijo el ‘Kun’, que tuvo que decidir entre el inglés y Kevin de Bruyne, para luego explicar por qué se la dejaría al joven futbolista.

“Lo que pasa que Kevin, ese número (el 17) también lo solía usar en otros equipos. Entonces, no creo que Kevin cambie el número. Por eso, Phil Foden creo que puede ser, porque tiene un número… Tiene el 47, boludo (risas). Y aparte es zurdito, me entendés, tiene calidad y a mí me gustan los zurditos con calidad. Tiene que ser un zurdito con quality, pa. Nah, juega como loco. Y el pibito es zurdito”, explicó Agüero.

Phil Foden, producto de la cantera del Manchester City al que llegó en el 2009, fue fundamental para que el equipo inglés alcanzara la primera final de Champions League de su historia. Asistió en fase de grupos, asistió en octavos de final, marcó en cuartos de final y asistió en semifinales.

Contrato con el Barcelona

De acuerdo a información que avanza el periodista Oriol Domènech en ‘Onze’ de Esport3, el delantero argentino, que aterrizará este lunes en la Ciudad Condal, cobrará en Barcelona la mitad de lo que recibe en el Etihad Stadium, lo que serían unos 6 millones de euros.

Pero explica, además, que tanto el jugador como el propio club catalán han hecho una apuesta en variables. Si Agüero llega a completar varios partidos y logra gana muchos títulos, acabará cobrando mucho más dinero. Todo dependerá de su rendimiento.

Además, en principio, el vínculo entre Agüero y el Barcelona será por las próximas dos temporadas, cuando el ‘Kun’ cumpla 34 años. A partir de entonces, y según su rendimiento, la institución y el jugador resolverán qué hacer.

