Sergio Agüero dejó una huella imborrable en la historia del Manchester City con sus 260 goles en 389 partidos, convirtiéndose en el máximo anotador histórico del club de la Premier League. Sin embargo, detrás de la brillante carrera del hoy streamer, surge una curiosa anécdota revelada por su excompañero Micah Richards, quien señala una peculiaridad en la relación del ‘Kun’ con los medios de comunicación. A pesar de ser una figura destacada durante sus diez años en el Etihad Stadium, el argentino mantenía un perfil mediático bajo, y según Richards, la razón era inesperada.

En una reciente aparición en el podcast The Rest Is Football junto a Alan Shearer y Gary Lineker, dos leyendas de la Premier League, Richards compartió que Agüero alegaba no saber hablar inglés cuando se trataba de interactuar con los medios. “Todo era una mentira”.

Richards desmitifica esta afirmación al señalar que el ‘Kun’ no solo hablaba inglés, sino que lo hacía de manera brillante. “Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘no hablo inglés’. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías”, afirmó.

La paradoja de Agüero resalta la dualidad entre su habilidad para comunicarse en el día a día y su negativa a expresarse públicamente en inglés. Mientras que el argentino se destacaba en el campo de juego, sus compañeros ingleses, incluidos Muggins, James Milner, Joleon Lescott y el mismo Richards, asumieron roles mediáticos que el ‘Kun’ evitaba.





¿Cómo fue el paso de Sergio Agüero por Manchester City?





Llegó al club en 2011 procedente del Atlético de Madrid y rápidamente se convirtió en una figura emblemática. Durante sus diez temporadas en el City, Agüero dejó una huella imborrable al convertirse en el máximo goleador histórico del club, anotando 260 goles en 389 partidos en todas las competiciones.

Su habilidad goleadora fue fundamental en la consecución de múltiples títulos, incluyendo la Premier League, y su legado quedó marcado por momentos memorables, como el gol histórico que aseguró el título de liga en la temporada 2011-2012. Solo le faltó la ganar la Champions League, título que el City logró en 2023.





Sergio Agüero llegó al Barcelona como jugador libre desde el Manchester City. (Foto: Getty Images)





