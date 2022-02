Antonio Conte, entrenador del Tottenham, aseguró que Bryan Gil y Giovani Lo Celso son dos jugadores importantes para el club, pero dejó caer que el conjunto londinense tiene que mejorar su política de fichajes. Gil se ha marchado cedido al Valencia mientras que Lo Celso se ha ido en préstamo al Villarreal hasta final de temporada. Además, Tanguy Ndombele, por el que los ‘Spirs’ pagaron 60 millones, ha sido cedido al Olympique de Lyon, y Dele Alli ha sido vendido al Everton.

“Son jugadores importantes, por los que pagamos mucho. No es normal perder a cuatro jugadores en enero. Llegamos a un acuerdo con los jugadores y el club, pero que haya ocurrido esto significa que hemos hecho algo mal en el pasado”, apuntó el italiano.

“Normalmente pierdes a un jugador después de uno o tres años. Por eso tenemos que prestar más atención cuando vayamos a recurrir al mercado y qué jugadores vamos a fichar. Es fundamental si queremos reforzar al equipo en lugar de debilitarlo”, explicó Conte.

“Estoy aquí para tratar de ayudar al equipo a mejorar. En el pasado he creado buenas estructuras y buenos equipos. Aquí tenemos que hacerlo también, porque será importante para no cometer errores en el futuro. En estos momentos hay muchos equipos por delante nuestra por esta razón”, agregó.

Con estas salidas, el Tottenham se ha reforzado con los fichajes de Rodrigo Bentancur y de Dejan Kulusevski, ambos procedente del Juventus de Turín.

Deben elegir mejor sus fichajes

Además, mandó un mensaje directo a la directiva por la gestión del fichaje de Bryan Gil: “Sabes que me gusta decir la verdad y seguro que estamos hablando de un muy buen jugador como es Bryan Gil, porque tiene mucha calidad y entiende el fútbol rápido. En este momento, seguro que esta liga es muy dura. Esta liga es diferente. Si comparas esta liga con otras ligas, aquí juegas otro deporte. Por eso cuando vas a fichar a un nuevo jugador, tienes que tener en cuenta muchos aspectos. No solo un aspecto, si tira bien o hace una asistencia, hay que tener en cuenta muchas situaciones porque esta liga es muy difícil”, explicó el italiano sobre la situación del español.

Y agregó que la clase no basta: “Puedes ser bueno, tener la calidad. Puedes ser un jugador creativo, pero al mismo tiempo tienes que ser fuerte físicamente. Tienes que correr mucho, para ser resistente. El impacto de esta liga no es sencillo. Por eso, en el mercado, antes de fichar a un jugador, tienes que revisar muchos aspectos y no pasar a cosas emocionales”.

Conte cerró indicando cuál es el proceso a seguir en otros mercados: “En mis experiencias en el pasado, he construido buena estructura, buenos equipos que han perdurado en el tiempo. Significa que tal vez si digo algo y tengo una visión, veo la situación. Aquí necesitamos construir, necesitamos construir una buena estructura y crear una buena base”.

