El Tottenham cayó sorprendentemente ante el Burnley (1-0), antepenúltimo clasificado, después de asaltar el Etihad el pasado fin de semana. Los pupilos de Antonio Conte dan un paso atrás en su lucha por acceder a los puestos europeos; y el entrenador italiano dejó caer un ‘bombazo’ al club y a sus propios jugadores, pues apuntó que los resultados no cambian, pese a que sí lo han hecho los entrenadores.

“Necesito hablar con el club. El Tottenham tiene que hacer una valoración sobre el club y sobre mí. Necesitamos encontrar la mejor solución. No puedo aceptar seguir perdiendo. Lo siento”, empezó su rueda de prensa el entrenador.

Sin embargo, el ‘incendio’ vino después, cuando apuntó hacia su propio plantel por los malos resultados. “Aquí los entrenadores cambian, pero los jugadores siempre son los mismos... pero los resultados no cambian”, afirmó.

Luego llegó la reflexión y casi balance de lo que ha venido haciendo hasta ahora en los ‘Spurs’, y prácticamente sentenció su salida del equipo de Londres, aunque todo está sujeto a la charla que sostendrá con los directivos.

“Tal vez no soy tan bueno. El Tottenham me llamó para cambiar las cosas, pero soy demasiado honesto. Estamos haciendo todo lo posible para cambiar la situación, pero no es suficiente. Cuatro derrotas de cinco no es suficiente. Esto no me pasa a mí”, sentenció.

Otros resultados de la jornada

El Liverpool goleó al Leeds United (6-0) este miércoles en un partido aplazado de la jornada 19 que le permite situarse a solo tres puntos del Manchester City, líder de la Premier League, gracias a los goles de Mohamed Salah y Sadio Mané, que firmaron sendos dobletes, Joel Matip y Virgil van Dijk.

El triunfo les sitúa con 60 puntos por los 63 del equipo dirigido por Pep Guardiola a falta de 12 jornadas para la conclusión del campeonato inglés.

Mientras tanto, el Crystal Palace pasó por encima del Watford (1-4), que seguirá en descenso, con protagonismo de Wilfried Zaha, autor de dos goles.





