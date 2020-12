Manchester United vs. Manchester City se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 12 de Premier League en Old Trafford. El ‘Derbi’ de la ciudad estará lleno de emociones debido a que ambos equipos necesitan ganar para no salir de la parte alta de la tabla. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro por ESPN2, ESPN Play y SKY Sports (México).

Con la primera fase de la Champions finalizada y los grandes del continente centrando sus esfuerzos en las ligas nacionales, la Premier League vivirá uno de sus momentos estelares del año, con cinco jornadas a disputar antes del 31 de diciembre.

Manchester United vs. Manchester City: horarios y canales

Perú: 12:30 / ESPN 2

12:30 / ESPN 2 México: 11:30 / SKy HD

11:30 / SKy HD Argentina: 14:30 / ESPN

14:30 / ESPN Chile: 14:30 / ESPN 2

14:30 / ESPN 2 Colombia: 12:30 / ESPN 2

12:30 / ESPN 2 Ecuador: 12:30 / ESPN

12:30 / ESPN Paraguay: 14:30 / ESPN

14:30 / ESPN Bolivia: 13:30 / ESPN

13:30 / ESPN Venezuela: 13:30 / ESPN

13:30 / ESPN España: 18:30 / DAZN

Y el derbi Manchester United Manchester City tiene estos ingredientes. Respectivamente a 5 y 6 puntos del dúo de cabeza, Tottenham y Liverpool, ambos tienen un partido menos, por lo que todavía están vivos en la carrera por el primer puesto.

Ambos llegan en dinámicas positivas en el campeonato, sobre todo los ‘Red Devils’, que han encadenado cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas, con 10 goles a favor, para pasar de la 15ª posición a la sexta.

Pero volverán a jugar tras la desilusión europea, al no entrar en octavos de Champions tras caer en los dos últimos partidos de la fase de grupos, ante el PSG en casa y el martes en Leipzig (3-2).

El City llega tras ganar al Burnley (5-0) y Fulham (2-0), logrando además cómodamente su pase para octavos de Champions y ganando fácilmente el último partido al Marsella (3-0).

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola buscarán restablecer la supremacía local tras haber perdido tres de las cuatro confrontaciones del año pasado.





