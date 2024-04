¡Como sacado de un guion! El Wrexham, el club de propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, logró el ascenso a la League Two en la temporada anterior y este sábado, tras un triunfo contundente de 6-0 sobre Forest Green Rovers, ha ascendido a la League One, la tercera división del fútbol inglés. Este hito, que parece digno de un Óscar, marca la primera vez en sus 159 años de historia que la escuadra consigue escalar consecutivamente, escribiendo un capítulo épico en su larga trayectoria.

A falta de dos fechas para el final del torneo, Wrexham aseguró su ascenso. Su triunfo fue respaldado por dos resultados fundamentales: la derrota de MK Dons ante Mansfield, por 4-1, y el revés de Barrow FC frente a Gillingham (0-3). Este logro representa una gran hazaña para el equipo co-propietario de las estrellas de Hollywood Reynolds (Deadpool) y Rob McElhenney.

De esta manera, el equipo logró este objetivo de manera sólida. Ahora, su siguiente desafío para la próxima campaña será ascender a la English Football League Championship (segunda división) antes de poder perseguir el sueño de competir por un lugar en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Ryan Reynolds y Rob McElhenney dueños del Wrexham

Es importante destacar que el club adquirido por Ryan Reynolds y McElhenney, en 2020, ganó reconocimiento global, además de la popularidad de los actores, gracias a la serie de televisión “Bienvenidos al Wrexham”, que se lanzó en 2022 para narrar las experiencias del cuadro galés relativamente desconocido.

La adquisición realizada por Reynolds y McElhenney, que se estima en alrededor de 2 millones de libras (equivalentes a 2,5 millones de dólares), empezó a dar frutos en abril del 2023, cuando lograron el campeonato del torneo y el consecuente ascenso de la quinta división a la cuarta del fútbol inglés (League Two).

Posteriormente, como se señaló al inicio de este artículo, el sábado 13 de abril de 2024, el Wrexham alcanzó su segundo ascenso consecutivo al avanzar a la League One, la tercera división del fútbol inglés, luego de derrotar contundentemente 6-0 al Forest Green Rovers.

“Este es el tercer club más antiguo del planeta (fue fundado en 1864) y no vemos por qué no puede tener un atractivo mundial. Nuestra intención es convertirnos en parte de su historia, no que el Wrexham se convierta en parte de nuestra historia”, detalló Reynolds acerca de la adquisición del club, que tiene como objetivo seguir ascendiendo.

