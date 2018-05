Aunque parezca increíble, no todos los hinchas de la Juventus lamentan la partida de Gianluigi Buffon del cuadro bianconero luego de 17 años, pues hay una aficionada que ha confesado que volverá a alentar a la 'Juve' ahora que el portero italiano ya no esté más en la portería. ¿Es eso posible? Sí, y esa hincha es nada menos que Alena Seredova , la ex de 'Gigi'.

La modelo checa estuvo casada con Buffon entre el 2011 y 2014. De hecho, tienen dos hijos. Pero la propia Alena confesó hace nada más que un mes atrás el motivo por el cual su relación con el portero italiano terminó: la infidelidad de 'Gigio', como ella lo llamaba. Además, también relató cómo se enteró de la traición.



"Me habría gustado saber que mi matrimonio estaba roto por otra vía que a través de la prensa. Me habría gustado el propio interesado (Buffon) me lo hubiese dicho, o alguien de mi entorno", reveló a la revista 'Chi' aquella vez la modelo, quien se enteró por webs y otras publicaciones de que ‘Gigi’ la estaba engañando con la periodista deportiva Ilaria D’Amico, ya su segunda esposa.

Y este sábado, que Buffon se despidió de la Juventus, Alena Seredova volvió a lanzar un dardo contra su exesposo. "Ahora voy a volver a animar a la Juve con más fuerza" , dijo en una entrevista para el programa italiano 'Matrix Chiambretti'.



"Habla de mí con mucha frialdad, después de todo lo que hubo entre nosotros, esperaba una consideración diferente" , añadió.