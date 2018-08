Si bien es cierto que es actual Balón de Oro y FIFA The Best, no lo hubiese contratado. El presidente de Bayern Munich , Karl-Heinz Rummenigge, ha cuestionado el movimiento más sonado del mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo a Juventus. El alemán dejó declaraciones polémicas por la millonaria transferencia.

"El de Cristiano Ronaldo es el fichaje que más atención ha despertado. Lo entiendo. Es un jugador que ha conseguido todo con el Real Madrid en los últimos años. Él ha sido cinco años el mejor jugador del mundo", declaró al diario alemán 'TZ'.

Reconoció que, desde el punto de vista comercial, Juventus ha hecho una buena inversión al incorporar al portugués Cristiano. Aunque aclaró que los suyos nunca se atreverían a fichar a un jugador que está cerca a finalizar su carrera.

"Las cuestiones de marketing han jugado un gran papel en este fichaje. Sin embargo, en el Bayern no invertimos tanto dinero en un jugador de 33 años", indicó el titular de los 'bávaros', quien garantizó que la Serie A ganará mucho con Cristiano.

"Me sorprendió que mi homólogo Andrea Agnelli decidiera meterse en la operación. En Italia se ha ganado una gran ovación. Desde el punto de vista de la Juventus, el fichaje tiene sentido. Y el fútbol italiano había perdido terreno últimamente. Con este gran acuerdo, los italianos esperan recuperar la atención del mundo del fútbol", finalizó.