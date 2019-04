¿Estará contento? Cristiano Ronaldo dio su balance sobre su primer año defendiendo a la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo , que completó este sábado su primer doblete italiano al conquistar el título liguero tras la Supercopa nacional, consideró que su primer año en la Juventus de Turín ha sido "muy bueno" pese a la eliminación en los cuartos de final de la Champions League.



"Fue un año de adaptación, muy bueno en mi opinión, ganamos la Supercopa, el Scudetto. Parece fácil, pero no lo es, es difícil ganar una competición de una temporada", dijo Cristiano, en declaraciones al medio "Sky Sport", al acabar el duelo liguero ganado 2-1 contra el Fiorentina.



" El sentimiento es de felicidad, alegría. Este equipo mereció ganar porque fue el mejor equipo del campeonato", agregó sobre el Juventus, que ganó el trigésimo quinto título de su historia y el octavo consecutivo. Fue el primer "Scudetto" italiano para Cristiano, en un año que vio a la 'Vecchia Signora' dominar desde la primera jornada y triunfar con cinco jornadas de antelación con respecto al final del torneo.



Fue una alegría para el luso, que subrayó que "no se puede ganar siempre" la Champions, el gran objetivo de la temporada del Juventus, que desvaneció el pasado martes contra Ajax en cuartos de final. Recordemos que CR7, que ganó cinco 'Orejonas' en su carrera, anotó seis goles en esta competición, cinco de ellos en la fase de eliminación directa, pero eso no fue suficiente para sellar el pase a las semifinales



"No se puede ganar siempre, la sensación es que hemos intentado todo lo que pudimos. Todo el mundo quiere ganar, pero solo un equipo gana la Champions. Intenté ayudar lo que podía y el próximo año será otro año. La gente sigue pensando que es posible" , sentenció el astro luso.



► "Me atrae la MLS": crack del Barcelona da una pista sobre su futuro



► Manchester United dará de baja a uno de sus principales delanteros



► La drástica medida que tomará Russo si Alianza no mejora



► Guerrero jugaría en Inter al lado de este crack de Chile