Cristiano Ronaldo es el actual mejor jugador del mundo, pese a que en el Mundial Rusia 2018 solo llegó a octavos de final con la Selección de Portugal. El ahora delantero de Juventus es el actual Balón de Oro y FIFA The Best y va camino a llevarse nuevamente estos títulos a nivel personal.

Este jueves, el portal DAZN publicó parte de la entrevista que tuvo con Cristiano Ronaldo y allí el crack luso habló de otros deportes que le gusta fuera del fútbol. Hasta se animó a decir cuál es en el que 'mejor se defiende' alejado de los terrenos de juego. Su respuesta sorprendió.

"Me gusta, por ejemplo, la UFC. La lucha. Me gusta ver tenis, básquet y ping-pong. Ese último es el segundo deporte que sé jugar bien. Aunque en general puedo decir que me encanta la UFC", sostuvo Cristiano.

Por otra parte, 'CR7' se enfoca en lo que será su segundo partido oficial con la camiseta de Juventus. Este sábado 25 de agosto, los dirigidos el italiano Massimiliano Allegri afrontarán la segunda jornada de la Serie A nada más y nada menos que ante la Lazio en el Allianz Stadium de Turín.

Como se recuerda, en la primera fecha Cristiano Ronaldo fue parte de la victoria 3-2 de la 'Juve' como visitante ante Chievo Verona. No marcó en su debut.