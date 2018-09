Los primeros partidos oficiales de Cristiano Ronaldo no han sido como esperaba la ex figura del Real Madrid. Y es que en los tres cotejos que lleva Juventus en la Serie A, el crack portugués no ha metido ningún gol. Pese a su sequía goleadora en el campeonato italiano de primera división, el elenco bianconero está como líder con puntaje perfecto.

Quién se ha mantenido calmado por la situación de Cristiano Ronaldo ha sido su entrenador, Massimiliano Allegri. Este, en rueda de prensa, sostuvo que para la ex figura del Manchester United será complicado que llegue a una tremenda cantidad de tantos. Para él, el Calcio es distinto a otras ligas.

"En la liga italiana la verdad que se presta más atención a las defensas y él lo sabe. En Italia es más complicado que uno llegue a los 40 goles. Lo he visto bien a él y ha hecho un gran partido ante Parma", fue lo que sostuvo el DT de Juventus respecto a Cristiano.

Luego del partido del fin de semana como visitante (2-1 a favor de los de Turín), el fútbol italiano entró en un breve receso debido a las próximas fechas FIFA y UEFA Nations League.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo no fue convocado para los duelos de la Selección de Portugal frente a Croacia e Italia. Se quedará entrenando en Italia para el duelo por la cuarta jornada contra Sassuolo en el Allianz Stadium.