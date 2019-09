¡Un reinado total! Cristiano Ronaldo elegido 'Mejor jugador' portugués por décimo año consecutivo

Para no perder la costumbre. En Portugal hay un solo rey, a pesar que la monarquía se derrocó a inicios del siglo XX, pues hay un jugador que años tras año no tiene rivales para reinar, aunque sea en el mundo del fútbol. Cristiano Ronaldo ganó este lunes a Joao Félix en la gala "Quinas de Ouro" de Portugal, donde fue distinguido como "Jugador del año".

Se trata de un evento organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANTF) y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol (SJPF) en el que cada año distinguen a los mejores futbolistas, en categoría masculina y femenina, de Portugal.



Al recoger el galardón, el crack luso recordó que para él, el año 2019 " fue un año extremadamente complicado a nivel personal".



Y manifestó que " este mundo va tan rápido, con las redes sociales, por la prensa, que es una jungla", a la vez que instó a los asistentes de la gala, celebrada en Lisboa, a que "nunca se dejen influir por la prensa".



Cristiano Ronaldo en la gala 'Quinas de Ouro' de Portugal. (Getty) Cristiano Ronaldo en la gala 'Quinas de Ouro' de Portugal. (Getty)

Lista de ganadores

Mejor once de la Liga de Portugal, temporada 2018-2019:



Portero: Iker Casillas (Oporto).



Defensas: Éder Militão (Real Madrid, ex del Oporto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (Oporto) y Grimaldo (Benfica);



Medios: Danilo Pereira (Oporto), Pizzi (Benfica) y Bruno Fernandes (Sporting);



Delanteros: Rafa Silva (Benfica), Seferovic (Benfica) y João Félix (Atlético de Madrid, ex del Benfica).

