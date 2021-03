No son días buenos en Turín, luego de un nuevo tropiezo que los ha alejado, aún más, de la pelea por la Serie A. Juventus no pasó del empate frente al Hellas Verona el fin de semana, pese a un nuevo tanto de Cristiano Ronaldo. Los bianconeros no han podido encontrar regularidad y esta situación tiene al delantero portugués frustrado, de mal humor, y repensando su futuro.

De acuerdo a información del diario italiano ‘Tuttosport’ explica que “el empate en Verona a pesar del gol habitual puso de mal humor a CR7 a ocho días del partido de vuelta con el Oporto. La Juventus no quiere correr el riesgo de perder a su estrella, pero necesita una señal de su equipo”.

Y ha llamado la atención que a diferencia de otras oportunidades, Cristiano “no ha dejado en las redes ningún mensaje de aliento al pueblo juventino después del enésimo traspié ante un equipo de la zona media”, señala el citado medio.

El diario apunta que si la ‘Juve’ no logra la clasificación a cuartos de final de la Champions League frente al Proto, cayó 2-1 en la ida, el futbolista portugués podría poner fin a su aventura en Italia esta misma temporada, pese a que le queda uno más de contrato.

Juventus y Cristiano Ronaldo comenzaron su relación en el verano de 2018, tras su ruptura con el Real Madrid, firmando un contrato de cuatro temporadas que culmina al final de la próxima, en junio de 2022.

Antes del vital choque de vuelta ante los lusos, la ‘Juve’ tiene dos compromisos en la Serie A, frente al Spezia y Lazio, que podrían incluso agitar aún más las aguas sobre Cristiano, pues de no sumar seis puntos, los bianconeros se despedirían de la carrera por el título.

