Roberto Baggio dejó una huella imborrable en la historia del fútbol italiano. En 1993, recibió el prestigioso Balón de Oro y fue aclamado como el mejor jugador del año por la FIFA. Sin embargo, un penal fallado en la final del Mundial de 1994 contra Brasil, catalogado como uno de los peores de la historia, dejó una imagen desoladora: el hombre que murió de pie, enfrentó la derrota con entereza. A pesar de ello, como en el fútbol, el tiempo y la vida continúan, y más de 30 años después, Roberto está explorando nuevos horizontes en la pantalla. A través de sus redes sociales, anunció que está postulándose para la serie Narcos 4 de Netflix.

“Sigo sin perdonarme el penalti fallado en la final del Mundial del 94 contra Brasil. No hay religión que importe, ese día podría haberme suicidado y no habría sentido nada”, expresó en una entrevista. Esta fue una etapa de su vida que muchos niños presenciaron y que incluso ahora, como adultos, podrían recordar. Roberto Baggio, quien perdió la oportunidad de alcanzar la gloria con la Selección de Italia, reconoce que enfrentar la indiferencia es difícil, pero también entiende que puede superarla y renacer.





El exjugador italiano sorprendió a todos sus seguidores al publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que se postulaba para participar en la serie de Narcos. Escribió “Próximamente Narcos 4″ junto a dos imágenes: una retocada y la versión original donde sale con un cuadro de un retrato de él mismo. Para muchos, fue una revelación inesperada descubrir este interés de la estrella del fútbol de 1993.

En la primera imagen, se observa a Baggio con el cabello notablemente largo y un evidente aumento de peso, lo que suscitó interrogantes en muchos sobre qué había sucedido con el ex número 10 de la Selección de Italia. En la segunda imagen, Baggio aparece tal como está en la actualidad, confirmando que la primera imagen fue simplemente un montaje y nada más.

La vez que Roberto Baggio quiso que lo maten

Roberto Baggio, reconocido por su brillante trayectoria en equipos de renombre como Fiorentina, Juventus, Milan e Inter, compartió una revelación impactante durante su participación en el Festival del Deporte organizado por ‘La Gazzetta dello Sport’ en Trento. El italiano, explicó que sufrió dolor de manera constante a lo largo de su carrera como futbolista y como esta tuvo un impacto profundo en él.

“En ese momento le pido a mi madre que me mate. Le digo ‘Mamá, si me quieres, mátame’”, afirmó Baggio, quien se lesionó en mayo de 1985 poco después de formalizar su fichaje por el Fiorentina procedente del Vicenza. El exfutbolista italiano recordó que cuando sufrió una lesión grave, tuvo que someterse a una cirugía compleja en una época en la que la tecnología médica no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Durante la intervención, los médicos perforaron su tibia y utilizaron aproximadamente 200 puntos de sutura internos para cerrar la herida.

Tras este suceso, el exfutbolista experimentó una sucesión de lesiones, que abarcaron complicaciones en el menisco y el tendón de la rodilla derecha, además de una segunda ruptura del ligamento cruzado, esta vez en la izquierda, sufrida en 2002 mientras formaba parte del equipo del Brescia. Baggio compartió que estas experiencias fueron el catalizador que lo llevó a explorar la religión budista en 1985.

“Buscaba algo que me hiciera entender que todo dependía de mí. Yo antes culpaba a los demás. Yo era la víctima y los demás eran los responsables de mi sufrimiento. El budismo me ayudó a entender que todo empieza por mí”, compartió Baggio. También destacó su profundo agradecimiento hacia los aficionados de la Fiorentina, resaltando que estos lo respaldaron constantemente a lo largo de su carrera, incluso durante los períodos prolongados en los que estuvo ausente debido a lesiones.





¿Por qué equipos pasó Roberto Baggio en toda su carrera futbolística?

Uno de los verdaderos íconos del fútbol italiano, Roberto Baggio, trazó una carrera excepcional y versátil en algunos de los clubes más destacados de Italia. Su viaje comenzó en el Vicenza, donde dio sus primeros pasos como profesional en 1982, demostrando desde temprano su talento innato. En 1985, Baggio ascendió a la Fiorentina, donde su estrella brilló con intensidad, convirtiéndose en una figura emblemática tanto a nivel nacional como internacional.

Su habilidad excepcional y su destreza en el campo lo consolidaron como uno de los jugadores más destacados de su generación. El punto culminante de su carrera llegó con su traslado a la Juventus en 1990. En la Juve, Baggio alcanzó la cima del éxito, cosechando múltiples títulos, entre ellos la codiciada Serie A y la Copa de la UEFA. Su paso por el equipo bianconero no solo le otorgó reconocimiento, sino que también le permitió dejar una marca imborrable en la historia del fútbol italiano.

Pero la carrera de Baggio estaba lejos de haber alcanzado su fin. En 1995, el AC Milan se convirtió en su nuevo destino, donde una vez más deslumbró con su juego magistral durante dos temporadas consecutivas, añadiendo otro capítulo a su legado. Después de un breve paso por el Bologna en la temporada 1997-1998, Baggio encontró un nuevo hogar en el Inter de Milán, donde dejó su huella hasta el año 2000. A pesar de los altibajos y desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera, su pasión por el juego nunca menguó.

Los últimos años de su carrera los vivió con el Brescia, donde se retiró en 2004, cerrando así un capítulo legendario en la historia del fútbol italiano. Además de sus logros a nivel de clubes, Baggio también dejó una huella imborrable en la selección italiana, destacando en eventos como la Copa del Mundo de la FIFA 1994, donde su desempeño lo elevó a la categoría de leyenda.

