El debut de Cristiano Ronaldo estuvo marcado por gol y su participación con Dybala en otro tanto de la Juventus frente a la Sub21 del cuadro turinés. Sin embargo, el delantero portugués también falló un gol insólito en ese primer tiempo que estuvo en el campo de juego. Los hinchas esperan que eso solo se quede en la pretemporada porque quieren muchos goles del ex delantero del Real Madrid. No puede pasar eso en la Champions League.



Como puede verse en imágenes, Cristiano Ronaldo aprovechó su velocidad para marcar distancias sobre su rival en el mediocampo. El atacante aprovechó un pase largo para después controlar e irse casi solo contra el arquero. No obstante, ‘CR7’ demoró mucho y definió de forma terrible frente al golero italiano. Nadie lo podía creer en el estadio.



Luego pasó lo normal, la Juventus goleó al equipo filial y, en un desorden total, los fanáticos invadieron el campo de juego en busca de autógrafos y las camisetas de los jugadores. Cuadrado fue uno de los más asediados, ¿Cristiano? Ya no estaba en el campo.



Cristiano Ronaldo debutará este sábado con la Juventus en un partido válido por la primera jornada de la liga italiana. Se espera que el luso marque un gol y haga eco en el mundo. El camino de Cristiano Ronaldo sigue en Europa. No todo es Real Madrid.