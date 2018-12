Luego de jugar todos los partidos hasta el momento de la Serie A 2018 como titular, el técnico de Juventus , Massimiliano Allegri, decidió darle descanso a Cristiano Ronaldo por la fecha 18 este miércoles ante Atalanta. Es por ello que el crack portugués no empezó el duelo en Bérgamo y fue suplente.



A los 56', Juventus ya se encontraba debajo en el marcador por 2-1. Es por ello que el DT de la Vecchia Signora decidió que Cristiano Ronaldo ingrese en el 65' en reemplazo de Sami Khedira y vaya que fue una decisión ya que 'CR7' puso el empate.

Y es que tras un pivoteo de Mario Mandzukic a los 78', Cristiano fue a la pelota y con un certero cabezazo venció la valla del portero Etrit Berisha. Fue para el 2-2 final en el Calcio en esta jornada, última del año.

Con esta anotación, el ex Balón de Oro y ganador del premio FIFA The Best llegó a las 12 anotaciones en la Serie A. También suma cinco asistencias en el torneo italiano de primera división.

Con el punto alcanzado frente al Atalanta, Juventus continúa como único puntero del torneo local. Tiene 50 puntos y le saca - momentáneamente - nueve unidades al Napoli, que chocará ante Inter de Milán.