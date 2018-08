Le faltaban varios minutos al partido de debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Sin embargo, el hincha ya no podía esperar. El duelo era un mero trámite y los asistentes decidieron entrar al gramado para pedirles la camiseta a sus jugadores favoritos como fotografiarse con ellos. Ni la seguridad pudo intervenir ante cientos de personas que se descontrolaron.



Cristiano Ronaldo no aparece en imágenes, aunque sin duda el hincha italiano habrá que querido buscarle para fotografiarse con él. En el video puede verse que hasta cincuenta personas – por lo menos – rodean a Juan Cuadrado para pedirle su camiseta, así como tomarse selfies con el colombiano. Cuadrado solo acepta porque no puede hacer nada.



Juventus goleó 5-0 a la Juventus Sub21 con goles de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala (en dos oportunidades), Marchisio y un autogol más. El cuadro turinés se encuentra listo para su debut del próximo sábado ante el Chievo Verona. Cristiano Ronaldo, también.



¿Cómo tomará la Juventus la invasión de sus propios hinchas a un partido de entrenamiento? Sin duda alguna, la seguridad no pudo controlar a tremendo tumulto. La cosa, no obstante, quedó ahí nomás. En un intento del fanático en acercarse a sus ídolos.