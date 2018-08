Ya se asocian. Cristiano Ronaldo marcó su primer gol con la Juventus y luego participó en el cuarto tanto de la ‘Vecchia Signora’ luego de rematar al arco, el arquero dejando rebote y Paulo Dybala anotando su doblete en el partido ante la Juventus Sub21. El cuadro turinés deleita a sus fanáticos, previo a su debut del próximo sábado ante el Chievo en la Serie A.



En un duelo solo cinco mil espectadores, Cristiano Ronaldo parece que solo hace calistenia. Para su primer tanto – de forma no oficial – el delantero recibió el balón, controló y pensó para definir el arco de su contrato. El gol más fácil de su vida. Y lo mismo puede ser su nuevo socio, Paulo Dybala, quien marcó un doblete en el primer tiempo del partido.



Primero anotó de cabeza a los 31 minutos y después, a los 40 minutos, el argentino aprovechó un remate de Cristiano Ronaldo para poner otro más en los registros. La jugada fue la mejor de la Juventus hasta ese momento. Pase largo desde la defensa, Juan Cuadrado mandó un centro que disparó Cristiano, pero el arquero estuvo atento a su remate. Pero no de Dybala.



El seleccionado argentino apenas empujó la pelota para anotar otro gol y así darse un saludo con el ex Real Madrid. Nace una sociedad en Italia, nace un dupla que dará que hablar en la temporada que viene en el fútbol mundial.