Es cierto que ya no corre como antes y que no realiza el ida y vuelta como lo hacía en sus inicios en el Manchester United. Así como Pep Guardiola reinventó a Messi como ‘9’, Cristiano Ronaldo hizo lo propio con él para convertirse en centro delantero. Su despliegue en el campo puede que no sea el mismo de antes, pero según los médicos de la Juventus tiene la edad de un adulto que recién inicia sus pasos en el fútbol y como el veterano que es.



Luego de los exámenes médicos que le realizaron en Turín, miembros del staff del cuadro ‘bianconero’ confirmaron que Cristiano Ronaldo tiene 20 años y no los 33 que tiene. El delantero, quien firmó por cuatro temporadas con la Juventus , parece un joven, por lo que podría mantenerse en el más alto nivel en Europa por más tiempo del que se prevé.







Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus.

Cristiano Ronaldo tiene una masa muscular del por ciento, que es alrededor del cuatro por ciento más que puede tener algún profesional en promedio. Del mismo modo, según los estudios, ‘CR7’ tiene tan solo siete por ciento de grasa corporal, que es alrededor de tres por ciento menos que los jugadores en promedio. Todo un crack, Cristiano.



Como se recuerda, Cristiano Ronaldo llegó a los casi 34 kilómetros por hora en un partido del Mundial Rusia 2018 , en lo que demuestra su plenitud física en la actualidad.



Cristiano Ronaldo jugaría con la Juventus hasta los 37 años, aunque nunca ha hablado de una posible fecha de retiro. Eso sí, su representante Jorge Mendes confirmó que el cuadro de Turín será la última institución de su carrera. Nada de China o Estados Unidos, al parecer.