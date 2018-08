Ya lo pasado, pasado. El hijo mayor de Cristiano Ronaldo , de ocho años de edad, comenzó a entrenar en el centro de formación de la Juventus de Turín, club por el que fichó su padre, informaron este martes varios medios italianos. Así, dejó ver que también se olvidó del Real Madrid.

El pequeño Cristiano Junior, hijo mayor de Cristiano Ronald o nacido en junio de 2010, fue fotografiado el lunes mientras se entrenaba con otros jugadores de su edad en el centro de formación del club piamontés. La pareja del astro luso, Georgina Rodríguez, también fue vista cerca del terreno de juego.



"Él es como yo cuando era un niño", declaró Cristiano respecto al mayor de sus cuatro hijos en el difusor en streaming DAZN. "Es un competidor, detesta perder".



"Evidentemente, me encantaría que fuese futbolista, porque creo que también tiene pasión por este deporte", afirmó el actual Balón de Oro y FIFA The Best.



Cristiano Ronaldo, que cuenta con cinco Balones de Oro, fichó por la Juventuseste verano boreal procedente del Real de Madrid por 100 millones de euros.



Así luce el hijo de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Juventus. (Foto: JFC) Así luce el hijo de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Juventus. (Foto: JFC)

Fuente: AFP