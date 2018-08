El día que Cristiano Ronaldo fue presentado en la Juventus, los altos mandos del club italiano explicaron que el fichaje del portugués era de los más importantes de toda la historia. Sin embargo, en Alemania creen todo lo contrario. En concreto, para el Bayern Munich no ha sido un buen negocio atar al luso.



Así lo afirmó el último lunes Jörg Wacker, director de marketing del Bayern Munich, que en declaraciones en rueda de prensa, explicó que un fichaje como el del exjugador del Real Madrid no le vendría bien a los alemanes. Además, opinó que no ve al actual Balón de Oro por mucho tiempo en la Juventus.

"En términos de marketing no funcionaría, quizá en otros clubes sí, pero aquí no porque creemos que la marca de un futbolista no puede ser superior en valor a la de un club. Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid hacia la Juventus, pero quizá desaparezca de aquí a poco tiempo", dijo.



Mientras las críticas siguen llegando para Cristiano Ronaldo, el portugués solo se enfoca en lo que será su primer partido de la temporada con la Juventus. Este se dará el próximo 18 de agosto ante el Chievo de Verona. El portugués viene de marcar un gol en amistoso ante la filial de la 'Vecchia'.