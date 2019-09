¡Era la mejor de su carrera! La molestia de Cristiano Ronaldo luego que le arruinen una genial 'huacha'

Cristiano Ronaldo no se cansa de sorprender en Italia. El futbolista portugués fue uno de los grandes protagonistas en el Juventus vs. Napoli por Serie A. No solo porque anotó uno de los tres tantos de la 'Vecchia Signora' sino también por el video viral que lo tiene como protagonista tras realizarle un terrible 'caño' a Giovanni Di Lorenzo.

En el video Diario Marca, muestra como el atacante realiza el lujo y deja en ridículo al volante celeste, pero este en su intento de detenerlo, lo corta con falta, lo que produjo una gran desazón el 'CR7' que soñaba con culminar satisfactoriamente la jugada que ya da la vuelta al mundo.

Cristiano Ronaldo y el 'caño' a Di Lorenzo que fue cortado con falta en Juventus vs. Napoli. (Diario Marca)

Cristiano logró su primer tanto en esta temporada de la Serie A. El astro portugués fue asistido por Costa y envió el balón a las redes a los 62 minutos.

Juventus superó el sábado 4-3 a Napoli, que resentirá incluso más este tropiezo por varios motivos. Fue infligido por su antiguo técnico y por uno de sus jugadores anteriores. Por si fuera poco, el tanto decisivo fue un autogol.



Napoli se había recuperado de un 3-0 gracias a tantos de tres de sus nuevo fichajes, incluido el mexicano Hirving Lozano. Sin embargo, Kalidou Koulibaly intentó hacer un despeje y terminó enviando el balón a su propio arco en los descuentos.



