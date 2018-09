Si bien es cierto que Juventus tiene nueve puntos tras tres fechas en la Serie A y se mantiene como líder del torneo local, Cristiano Ronaldo no la pasa nada bien. Y es que el flamante fichaje del cuadro bianconero, procedente del Real Madrid tras ganarlo todo en la 'Casa Blanca' durante nueve años, aún no marca de manera oficial con la camiseta de la Vecchia Signora.

Es más, el pasado fin de semana Cristiano Ronaldo tuvo uno de sus partidos más pobres en lo que va en Juventus. No tuvo casi chances de cantar gol ante el modesto Parma en condición de visitante y las críticas hacia el crack portugués en ese país han empezado.

Por ejemplo, el diario Corriero dello Sport en su portada del domingo puso a Cristiano con el mensaje 'CR5,5', debido al puntaje que le dieron por su discreto choque frente al Parma. Además, indicaron que el ex Manchester United "volvió a decepcionar".

Sin embargo, sus actuaciones en tierras italianas no ha mermado que sea nominado nuevamente el premio FIFA The Best. Ahora, el delantero tendrá que pelear por el trofeo con uno de sus ex compañeros, Luka Modric, y Mohamed Salah (Liverpool).

Por otra parte, Cristiano Ronaldo no fue tomado en cuenta por el técnico de la Selección de Portugal, Fernando Santos, para los próximos duelos de su equipo. Este mes de setiembre chocará con Croacia por amistoso y ante Italia por la UEFA Nations League.