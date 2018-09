A Cristiano Ronaldo le costó anotar en sus primeros partidos de la Serie A de Italia con Juventus. El ex crack del Real Madrid recién pudo gritar "gol" en la cuarta fecha (doblete) y ahora viene de marcar un tanto a Frosinone en condición de visitante. 'CR7' espera seguir en la senda de cara al arco rival, pero tal parece no llegará al nivel con su ex club.

Y es que el último estudio de la firma Chief Communications Officer (CCO) apunta que Cristiano Ronaldo no alcanzará en Juventus los goles que tuvo con la camiseta del Madrid. Por ejemplo, en la 'Casa Blanca' promediaba un tanto por cotejo, pero - según dicho reporte - solo alcanzará los 0,8 en esta temporada.

Para llegar a esta cifra, el CCO usó las siguientes tres herramientas: ofensiva, defensiva y construcción de juego. "Pese a que sus estadísticas van a disminuir en esta campaña, el rendimiento grupal de la 'Juve' va a mejorar", indica sobre Cristiano.

Es más, hasta menciona que la salida del luso del Bernabéu influirá en el desempeño de Karim Benzema. "Va a disminuir en asistencias, pero tendrá un papel más protagonista. Es el modelo en el que se encuentran estas estimaciones", añade.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo será titular este miércoles en el partido que su equipo chocará ante Bologna en el Allianz Stadium por la fecha 6 de la Serie A de Italia.