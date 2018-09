Mientras se realizan los premios FIFA ‘The Best’ en Londres, Cristiano Ronaldo concentra en Turín para prepararse para el partido del miércoles frente al Bologna por la Serie A. Mientras que para algunos usuarios en redes sociales, el delantero portugués no ha mostrado respeto hacia su ex compañero, Luka Modric, ‘CR7’ sonríe por su presente con la ‘Vecchia Signora’. ¿La razón? Volvió a marcar en la liga italiana y le dio una maldición al Frosinone.



La historia es, cuanto menos, graciosa cuando fue publicada hace unos meses. El ‘CM’ del Frosinone 'celebró' el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus con un 'tuit' que se ha acabado volviendo en su contra como si de una maldición se tratara.



"Lástima @JuventusFC También nosotros estábamos en negociaciones por @Cristiano Bienvenido a la @SerieA_TIM #CR7AllaJuventus", tuiteó entre emoticonos de risa. Menos gracia le debió hacer cuando Ronaldo aprovechó un balón muerto, en el 81', para anotar el 0-1 y tumbar el férreo dispositivo defensivo que dispuso Moreno Longo. Cristiano sonrió, seguro que no recuerda aquel incidente, pero el CM del cuadro rival de hecho que sí.



Cristiano Ronaldo confirmó que no iba a asistir a los premios ‘The Best’, sabiendo que ganaría el galardón como en las primeras dos ocasiones. De hecho, un mal precedente que genera el portugués, estando dentro de los tres nominados con Luka Modric y Mohamed Salah.