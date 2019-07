Cristiano Ronaldo provocó denuncia de censura contra Juventus por parte de jugadora sueca

Cristiano Ronaldo es la imagen visible de la Juventus y la directiva entiende que debe proteger a su jugador a toda costa. No importa si para eso tuvieron que censurar a sus jugadoras del equipo femenino para que no hablaran de la denuncia por violación que pesaba sobre el portugués.

Petronella Ekroth, defensora de nacionalidad sueca fichó la temporada pasada por el cuadro italiano y tras un año en el club decidió volver a su país. La razón: temas extrafutbolísticos como el pedido de silencio ante preguntas relacionadas a 'CR7' y su juicio.

"No podíamos hablar de ello. Fuimos silenciadas para que jamás lo mencionásemos. Debíamos mantener un perfil bajo e ignorar preguntas que nos hicieran sobre eso", declaró Ekroth en entrevista publicada por el diario Expressen de Suecia.

Según la futbolista, esta situación la hizo vivir una situación incómoda. "Me sentí un poco atrapada, como si mis opiniones no existiesen. Ahí pensé ¿qué puedo hacer?, ¿qué no puedo hacer?, ¿quién soy yo? Fue muy difícil".

A eso, Petronella Ekroth denunció que en el fútbol italiano las jugadoras extranjeras no reciben el mismo trato que las italianas. "Había muchas cosas alrededor que eran muy extrañas. No nos pareció que las jugadoras extranjeras recibiéramos el mismo trato que las italianas", señaló.

► Barcelona perdió a su 'próximo Messi': Xavi Simons anunció su salida y se va con Mino Raiola al PSG



► El agente de Bale advierte a Zidane y Florentino: "Puede irse en un día, o quedarse tres años en Real Madrid"



► ¡Para qué te traje! Barcelona sufrió gol de Chelsea tras grosero error de Sergio Busquets en salida [VIDEO]



► André Carrillo, entre los "tesoros" de la Saudi Professional League [FOTOS]