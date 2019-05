''Me gusta que pidan mi vuelta al Real Madrid'': Cristiano Ronaldo y una historia de amor de nunca acabar

Porque hay amores que nunca se olvidan. Para nadie es un secreto que el Real Madrid dejó de ser el mismo desde la salida de Cristiano Ronaldo el pasado mercado de fichajes, cuando la Juventus - en medio de una 'crisis' interna entre el portugués y el club blanco - aprovechó la oportunidad de hacerse con los servicios del atacante. Sin embargo, hoy CR7 reconoció estar encantado de que le pidan volver al equipo donde se volvió leyenda.

En una entrevista para 'ICON' del diario 'El País', el astro luso habló un poco de todo. Repasó su carrera profesional desde sus inicios hasta su llegada a Turín, y hasta se animó a hablar de la relación que sostuvo - y que seguramente sostendrá hasta después de su retiro - con la hinchada del Real Madrid.

"Los españoles me trataron bien. Quería darles unos puestos de trabajo, independientemente de tener los problemas que he tenido con Hacienda.Yo voy con la cabeza erguida, sé que la gente me quiere, sabe que yo he dado mucho al club y este también me ha dado mucho. Por la calle me dicen: 'Cris, vuelve a casa, esta casa es siempre tuya'. Me gusta escuchar eso", confesó CR7.

Entre otras cosas, Cristiano habló de lo exigente que es consigo mismo al momento de saltar al campo de juego, y demostrar que el '''Bicho' sigue aquí''. ''Hay una presión adicional. La gente siempre está juzgando: 'Está acabado ya. Tiene 33, 34 o 35 años, ya lo debería dejar'. Y tú quieres sorprender a la gente''.

El exdelantero del Real Madrid quiso enfatizar en su discurso y subrayó: "A veces me fastidia y cansa porque parece que todos los años debes probar que eres muy bueno. Es difícil. Siempre tienes que entrenar, pero llega un momento en que dices: 'Mira, déjame…", sentenció Cristiano.

