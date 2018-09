Cristiano Ronaldo ya tiene una familia producto de su relación con la argentina Georgina Rodríguez. Ambos dejaron Madrid tras la confirmación del delantero portugués en Juventus, aunque el atacante no la pasa bien ya que hasta el momento - en tres jornadas jugadas de la Serie A - no ha podido anotar.

Tras no marcarle al Parma, Georgina subió una imagen en Instagram para apoyar a Cristiano Ronaldo. En España no se han olvidado de la modelo, sobre todo el programa 'Sálvame' de la cadena Mediaset. El citado medio apuntó que ella, desde que es pareja de 'CR7', cortó relación con toda su familia.

Sin embargo, ante tal afirmación, Cristiano no se quedó de brazos cruzados. El diario AS menciona que el ex merengue tomó cartas en el asunto ya que le habría enviado un fax a Mediaset "para que no vuelvan a dar una noticia semejante o no dudarán en emprender acciones legales".

Asimismo, se indicó que tras lo enviado por el futbolista portugués, el programa habría paralizado cualquier envío de reporteros para continuar a la 'caza' de Georgina.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo no será parte de los juegos de Portugal tanto por fecha FIFA y la UEFA Nations League en este mes de setiembre. Recién se uniría a su país en octubre para medirse ante Polonia y Escocia.