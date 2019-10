Cristiano Ronaldo ya tiene un heredero: los 28 goles y 18 asistencias de Cristiano Junior con la Juventus

Tiene nueve años, vive en Turín con su padre Cristiano Ronaldo y comienza a enamorar a los directivos de la ‘Vecchia Signora’. A tan pequeña edad, Cristiano Junior está que se sale en la categoría Sub9 de la Juventus , al punto que genera elogios en las categorías menores. ¿Cómo así? Pues en tan solo 28 encuentros, el atacante – al igual que ‘CR7’ – lleva marcados 58 goles y 18 asistencias en su segunda temporada con los italianos. Tiene todo el ADN del fútbol.



¿Cómo juega al fútbol? El propio Cristiano Ronaldo lo dice. “Las veces que fui a verlo me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza. No es igual a como nací yo, con dificultades. Él no tiene ninguna de ellas y por eso que dependerá exclusivamente de él”, confesó alguna vez el atacante de la ‘Juve’.



Cristiano Junior con su familia en un partido de tenis. (Foto: Getty) Cristiano Junior con su familia en un partido de tenis. (Foto: Getty)

Un poco más sobre Cristiano Junior

Se estima que Cristiano Junior nació en California el 17 de junio del 2020, aunque tiene la nacionalidad portuguesa al igual que su padre. Cuando se encontraba en Madrid, María Dolores dos Santos, madre de ‘CR7’, era quien se encargaba de cuidarlo; ahora lo hace el propio futbolista con su pareja Georgina Rodríguez en una exclusiva mansión en Italia.



A Cristiano Junior se lo ha visto en partidos de exhibición de menores y ahora se lo ve destacar con la camiseta negra y blanca de la ‘Juve’. ¿En siete a ocho años lo veremos debutar de manera oficial? Habrá que ver esperar y ver si llega a ser como el padre, todo un crack.



Luego de su gol frente al Genoa , Cristiano Ronaldo y toda la Juventus visitan el sábado al Torino en el clásico de la Ciudad por la Liga Italiana.



