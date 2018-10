El tema no para, como si no tuviera suficiente Cristiano Ronaldo. El delantero no ha sido tomando en cuenta en Portugal para los próximos amistosos FIFA y ahora se ha filtrado el video en donde se le ve a él, bailando con la mujer que lo acusa de violación. El delantero luso vive días de tormenta, mientras que él asegura que se encuentra tranquilo. ¿Cómo terminará esta demanda? ‘CR7’ lo deja a todo a sus abogados, mientras él sigue entrenando.



Se trataría de unas imágenes, publicadas por el diario ‘The Sun’, de la misma noche de 2009 en la que presuntamente, según la versión de Kathryn Mayorga, tuvo lugar la violación. La mujer, que ha interpuesto una demanda con la que ha conseguido que se reabra el caso, asegura que Cristiano Ronaldo la forzó para tener relaciones sexuales con él y que, posteriormente, fue presionada para firmar un acuerdo de confidencialidad.



Ante tales acusaciones, el futbolista no ha tardado en desmentir tales informaciones. “Niego de forma tajante las acusaciones de las que soy objeto. La violación es un delito abominable que va en contra de todo en lo que yo creo”, escribió el delantero de la Juventusen su cuenta de Instagram.



Cristiano cree que lo único que quiere es hacerse famosa: “No voy a alimentar el espectáculo mediático montado por quien se quiere promocionar a mi costa”, sentenció mientras se concentra para un nuevo duelo de la ‘Vecchia Signora’ en la liga italiana.



Cristiano Ronaldo se perderá los cuatro próximos partidos de Portugal, anunció este jueves su seleccionador Fernando Santos, que rechazó explicar los motivos de esta ausencia, mientras el astro luso se ve en medio de una polémica por una acusación de violación que él desmintió categóricamente.



El quíntuple Balón de Oro ya se perdió los dos partidos de septiembre, pero su entrenador dio a entender en aquel momento que su ausencia sería temporal, ya que estaba dirigida a facilitar "el proceso de adaptación" de Ronaldo a su nuevo club, la Juventus de Turín, por el que fichó procedente del Real Madrid. Todo espera normalizarse en las próximas semanas.