Cristiano Ronaldo sonríe en Italia, Gonzalo Higuaín llora de impaciencia. El partido con la Juventus era como una especia de revancha para él. El delantero argentino quería demostrarle a los directivos que tomaron una mala decisión con su partida, pero todo se fue a la borda luego de que se fallara un penal y se fuera expulsado a los 83 minutos. ¿Resultado final? Triunfo de la ‘Vecchia Signora’ con gol de Cristiano. Todo mal para él.



Por ello, cuando vio la tarjeta roja de parte del árbitro Paolo Silvio Mazzoleni, Higuaín estalló de furia por su nerviosismo y tuvo también su ‘encontrón’ con Cristiano Ronaldo. ¿Qué fue lo que dijo el delantero de la Juventus luego de haberse terminado el encuentro? No se trataba de ninguna pelea ni molestia del ex Real Madrid. Todo lo contrario para él, según sus palabras.



"Le decía de no pasarse con el árbitro, no quería que le sancionaran. Él estaba muy nervioso, estaba perdiendo, pero no hizo nada malo y espero que no llegue una sanción dura", confesó el propio Cristiano Ronaldo a los medios de prensa, quien marcó un nuevo gol en la Serie A.



Cristiano Ronaldo rompió su maleficio de San Siro para encaminar a la Juventus a un triunfo el domingo 2-0 sobre el Milan después de que el argentino Gonzalo Higuaín fallara un penal contra su ex equipo.



Higuaín dejó a la Juventus después de que el equipo fichara a Ronaldo. El argentino tuvo un juego de pesadilla después de salir expulsado a siete minutos del final por continuos reclamos luego de ser amonestado por una falta sobre Medhi Benatia.



Mario Mandzukic abrió el marcador y Ronaldo sentenció el juego a nueve minutos del final para que la Juventus firmara el triunfo en Milán para restaurar una ventaja de siete puntos sobre el Napoli, que el sábado superó 2-1 al Génova.