No se descarta nada, por ahora La fiscalía de Udine investiga el fallecimiento de Davide Astori , como "homicidio culposo", de acuerdo a informaciones de los medios italianos en sus ediciones digitales. El jefe de la oficina fiscal de Udine, Antonio de Nìcolo, indicó a la RAI —la empresa pública de radiodifusión estatal— que el Ministerio Público abrió un proceso penal "contra personas desconocidas" con la hipótesis de "homicidio culposo". Astori, capitán de la Fiorentina , fue hallado muerto el pasado domingo en el hotel de concentración de su equipo. Según las primeras hipótesis, Astore sufrió un paro cardiorrespiratoria por causas naturales.



La figura penal de homicidio culposo responde a un delito negligente, esto quiere decir, que el futbolista que lo habría hecho, lo comete lo hace sin intención, pero con culpa. "Es un deber determinar si la muerte de Astori ocurrió debido a una trágica fatalidad o si alguien debería haber percibido algo", ha explicado el fiscal Nìcolo, que no descartó ninguna hipótesis, según recoge el periódico La Repubblica.



El fiscal ya había comentado a diarios italianos que "es extraño que una cosa así le suceda a un profesional tan vigilado". "Si tuviera problemas cardíacos, saldría a la luz", había indicado Nìcolo. "El inicio de este procedimiento judicial nos permite identificar responsabilidades, si las hay, entre quienes lo siguieron", aclaró el fiscal en la respectiva rueda de prensa.



Nìcolo insistió en que de momento no apuntan contra ninguna persona en particular. También ha dicho que esperan los resultados de la autopsia y que "la hipótesis de la trágica fatalidad es la que parece más segura". Astori, que también disputó 14 partidos con la selección de Italia, fue hallado sin vida por compañeros luego que no se presentó a desayunar en el hotel en Udine, donde el equipo se alojaba antes de un partido por la Serie A italiana. El partido de la Fiorentina fue pospuesto, al igual que toda la programación en las dos máximas divisiones.



El cuerpo del defensor fue trasladado al hospital Santa Maria della Misericordia para ser sometido a una autopsia.