Aún no lo cree, pero en medio de esa dura noticia, Gianluigi Buffon tuvo el tiempo para dedicarse algunas líneas a su amigo y ex compañero, Davide Astori. El golero italiano no compartía vestuario con él en la Serie A, pero en el poco tiempo que pasaron en la Selección de Italia pudo conocer a una persona que lo inspiró en vida por valores que él mismo destaca en una carta publicada en su cuenta de Instagram. El mensaje va a quienes no conocían al zaguero italiano, así como a una familia que llora su partida a los 31 años de edad.



"Su joven esposa y miembros de su familia que están sufriendo, pero especialmente su pequeña niña, merecen saber que su padre era en todos los aspectos una PERSONA PERFECTA... UNA GRAN PERSONA PERFECTA... fuiste la mejor expresión de un mundo antiguo, en el que valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto por los demás, fueron los maestros. Fuiste una de las mejores figuras del deporte con la que me encontré. Que descanses en paz", escribió el arquero en su cuenta de Instagram.



Buffon y su sentida a carta a Astore tras su fallecimiento. (Foto: Instagram) Buffon y su sentida a carta a Astore tras su fallecimiento. (Foto: Instagram)

Buffon y Astori mantenían un fuerte vínculo y compartieron durante siete años el vestuario de la selección italiana, entre 2011 y 2017.



"Enhorabuena, de verdad. Has sido uno de los mejores representantes del deporte que he conocido. DEP. Tu 'loco' Gigi", agregó el portero italiano.



Astori, de 31 años, fue encontrado muerto este domingo en una habitación de un hotel de Udine (norte de Italia), donde se encontraba concentrado con el Fiorentina antes del partido liguero contra el Udinese.



Como muestra de respeto, la Liga de la Serie A decidió aplazar todos los partidos programados para este domingo, correspondientes a la vigésima séptima jornada.