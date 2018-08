Cuando se confirmó el pase de Cristiano Ronaldo a Juventus, miles de hinchas del cuadro bianconero le dieron 'like' al delantero portugués en su página de Facebook. Y vaya que en los entrenamientos ha empezado a destacar porque todo lo ven gol. Ya se perfila a ser uno de goleadores de la Serie A de Italia 2018-19 que justamente empieza este fin de semana.

Este jueves, el actual Balón de Oro y FIFA The Best se entrenó a la par de sus compañeros. Apunta su mira y una jugada en particular se convirtió en viral por la forma en la que Daniele Rugani, joven defensor de 24 años, buscó que el ex atacante meta gol a un pequeño arco.

Y es que cuando Rugani vio que Cristiano estaba frente al arco, no tuvo mejor que idea que tomarlo con una de sus manos y moverlo. Solo así evitó que el luso marque, como se pudo ver en el video que se compartió a través de Facebook. No hay quién lo pare de cara a una nueva campaña.

'CR7' sería titular este sábado ante el modesto Chievo Verona en condición de visitante por la primera fecha del torneo italiano de primera división. Compartiría delantera junto a Douglas Costa y Paulo Dybala, relegando al banquillo de suplentes al croata Mario Mandzukic.

En la pasada temporada de la Liga Santander, Cristiano Ronaldo anotó 26 goles, ubicándose en el segundo puesto de la tabla de goleadores por debajo de Lionel Messi. La estrella argentina anotó 34 dianas.