Si ponemos en práctica el dicho "somos lo que decimos", el presidente del Genoa queda muy mal parado. Massimo Ferrero es conocido en Italia por estar en medio de escándalos y conversar de forma polémica con los programas de televisión. El pasado sábado realizó unas declaraciones que ya son virales en Facebook.

Genoa empató con Sampdoria y el resultado a Massimo no le agradó mucho y quiso dejarlo claro: "El balón es como la mujer, debe ser penetrado" dijo y no pudo evitar ser viral en las redes sociales.

"Giampaolo (técnico de la Sampdoria) ha preparado bien el partido pero no ha realizado los cambios adecuados. Le quiero porque es un maestro del fútbol y un hombre de bien, una gran persona y un gran trabajador: está 12 horas con estos que cuando ven un balón no la saben meter dentro.". No para de ser compartido en Facebook.

Las declaraciones no quedaron ahí. Luego de ser consultado sobre los premios que podría recibir el técnico del Genoa por clasificar a la Europa League a lo que respondió: "El regalo ya se lo he hecho: tiene un presidente como yo".