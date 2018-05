Gianluigi Buffon dejará la camiseta de Juventus a final de temporada. El portero anunció este jueves que su último partido con los bianconeros será el sábado ante el Hellas Verona y sus miles de hinchas, a través de Facebook , le agradecieron lo hecho en la Vecchia Signora.

Incluso, el hasta el momento club del ex Parma le dedicó un emotivo video de despedida que en solo cuestión de horas se volvió viral .

Bajo el lema "No one like you (nadie como tú), la 'Juve' empezó a despedir a Buffon . El video es un repaso a sus grandes momentos en Italia y ya cuenta con miles de reproducciones en Facebook .

Además, en su rueda de prensa, el popular 'Gigi' también confirmó su alejamiento de la Selección de Italia. Gianluigi Donnarumma ahora tiene vía libre para tomar la camiseta número 1 en la 'Nazionale'.