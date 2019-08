'Nene' malo: Balotelli confiesa que hizo llorar a su madre con la noticia de su fichaje por el Brescia

No hubo mucho que pensar. Mario Balotelli aseguró este lunes no haber pensado "en nada más" tras recibir la propuesta del Brescia , el club de la ciudad en la que creció y con el que espera poder regresar a la selección mayor de Italia en su vuelta a la Serie A. El flamante refuerzo de los recién ascendidos, además, contó la conversación íntima que tuvo con su madre antes de tomar la decisión de firmar un nuevo contrato.



"Elegí Brescia porque cuando llegó su oferta, no pensé en nada más. Aquí tengo todo lo necesario, porque es el equipo de mi ciudad", declaró el delantero italiano durante la conferencia de prensa de presentación. Balotelli nació en Palermo pero creció en Brescia, en el norte de Italia, donde posee una vivienda. El club ascendió este año a la Serie A luego de haber descendido en 2011.



"He pasado más años en el extranjero que en Italia. Mi madre lloró cuando supo que yo regresaba a Brescia, ella estaba muy feliz por mi decisión. Y mi padre soñaba con verme jugar en casa", confesó Balotelli sobre los momentos previos a su fichaje, mientras estaba sin club desde el final de su breve contrato con el Olympique de Marsella.



"No tengo miedo. El objetivo es hacer progresar a este equipo, dándole lo que le puedo dar", afirmó el controvertido delantero. A título personal, Balotelli reconoció que su objetivo seguía siendo participar en la Eurocopa del próximo año con Italia. A sus de 29 años, 'Super Mario' ha pasado por grandes clubes en el pasado, especialmente en Italia e Inglaterra.



Asimismo se refirió a la cuestión del racismo, del que ya fue víctima en algunos estadios italianos. "Espero de todo corazón encontrar un campeonato diferente y no vivir nuevos episodios de racismo", añadió. Suspendido cuatro partidos por una roja con el Marsella, Balotelli no podrá debutar hasta el 25 de septiembre en la quinta fecha de la Serie A, ante la Juventus.



