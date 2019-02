Decidido: club top pujará hasta lo último por James Rodríguez para la próxima temporada

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita de cara al mercado de fichajes para la próxima temporada. Bayern Munich no ejercería la opción de compra al Real Madrid que tiene por el volante colombiano y no le quedaría más que volver al Bernabéu, aunque un gran club no le quita el ojo.

Este jueves, el diario italiano Tuttosport pone en portada a James Rodríguez y asegura que Juventus irá con todo para hacerse con los servicios del colombiano. Tiene claro que debe ser una de sus manijas para intentar ganarlo todo de cara a la campaña 2019-20.

A inicios de semana, AS sostuvo que Cristiano Ronaldo llamó de manera telefónica a James para que este se anime a llegar por primera vez a la Serie A y jugar por Juventus. Y tal parece que el ex Porto le habría dado el visto bueno.

De querer ser parte de la Vecchia Signora, el mediocampista tendrá que ver que la 'Juve' negocie directamente con el Madrid ya que su contrato vence a mediados del año 2021.

En lo que va de temporada en la Bundesliga, James Rodríguez solo ha jugado poco más de 570 minutos. Cuenta con tres goles hasta el momento en el campeonato alemán de primera división.